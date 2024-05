Ai domiciliari, ma sfrecciava sul monopattino in giro per Trapani

Un trentenne trapanese, con precedenti per reati contro il patrimonio, tratto in arresto domenica notte dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Trapani.

L’ininterrotto sevizio di controllo del territorio svolto dal dispositivo di sicurezza della Polizia di Stato ha consentito di assicurare alla giustizia un soggetto che, pur sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dall’A.G., con obbligo di non allontanarsi dalla propria abitazione, è stato sorpreso, a notte fonda, alla guida di un monopattino in giro per la città. L’uomo accortosi della presenza della polizia ha provato, invano, a darsi alla fuga. Fermato dopo un breve inseguimento, il soggetto è stato tratto in arresto per il reato di evasione e messo a disposizione dell’A.G. che ha convalidato l’arresto.