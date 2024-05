Petrosino, disservizi per un nuovo furto di cavi

Nuovo furto di cavi a Petrosino, il Sindaco: “collaboriamo con gli inquirenti per individuare i responsabili”

Dopo i recenti episodi in via Gazzarella e via Trapani, Petrosino è stata colpita da un nuovo furto di cavi lungo la via Marsala. “Questi atti non sono solo crimini contro la proprietà, ma attacchi alla nostra infrastruttura che causano disagi e interruzioni dei servizi essenziali. Abbiamo già provveduto a sporgere denuncia per questi furti alla stazione dei Carabinieri di Petrosino. Agiremo con determinazione per contrastare questa forma di criminalità e proteggere il nostro territorio, dichiara in sindaco Anastasi. L’amministrazione afferma che continuerà a collaborare attivamente con le forze dell’ordine e le autorità competenti per individuare i responsabili.