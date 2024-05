Insegnante investita vicino la scuola, tragedia a Campobello

Un tragico incidente stradale si è verificato questa mattina davanti l’Istituto per Geometri “V. Accardi” di Campobello di Mazara. Un’insegnante di scuola elementare, Ninfa Indelicato, 64 anni, è morta in ospedale dopo essere stata trasportata con un’ambulanza del 118 in condizioni disperate. La donna aveva parcheggiato l’auto nelle vicinanze e stava raggiungendo la scuola a piedi. Proprio mentre stava attraversando è stata investita da un furgone condotto da un anziano. Le condizioni della donna sono apparse subito disperate. Sul posto i carabinieri della locale stazione per gli accertamenti sul sinistro.