Il Trapani accede alla Poule Scudetto nonostante la sconfitta (dopo 49 risultati positivi)

Gara decisiva per il passaggio del turno della Poule Scudetto, con il Trapani che ospita la Cavese. Entrambe le formazioni hanno battuto l’Altamura nella propria gara di esordio in questa competizione, dopo aver vinto il proprio girone della serie D.

Al 14′ la prima azione della partita è del Trapani che passa in vantaggio con Palermo. Il pareggio della Cavese arriva solo al 34′ con Tropea: il tiro di destra dall’area, sul passaggio di Felleca, viene deviato da Bolcano e da Antonini per poi finire in rete. Il secondo tempo inizia subito al 46′ con gli ospiti che segnano il 2 a 1 grazie a Di Piazza che va a segno da solo dopo un errore di Ba e Sabatino. I granata appaiono distratti e la Cavese se ne approfitta: al 52′ con un incrocio rasoterra, Urso segna il 3 a 1. Il Trapani non molla la presa e ci prova con Convitto e Samake a trovare la porta avversaria. Il goal granata sembra maturo e infatti all’80 80′ Kragl dalla sinistra accorcia le distanze su calcio di punizione. La gara termina sul 3 a 2, il Trapani non perdeva da 49 risultati utili consecutivi ma nonostante la sconfitta si qualificano lo stesso alla semifinale della Poule Scudetto.

Il tabellino di gara:

Trapani (4-2-3-1): Antonini; Pino (58′ Pipitone), Bolcano, Sabatino, Guerriero; Ba (52′ Bollino), Palermo; Kragl, Marigosu (52′ Samake), Balla (46′ Convitto); Cocco. A disposizione: Ujkaj, Cristini, Sbrissa, Crimi, Morleo. All.: Torrisi.

Cavese (4-3-1-2): Barone; Megna, Troest, Magri, Tropea; Konate, Zenelay (75′ Sette), Lops (58′ Fraraccio); Urso; Felleca (64′ Addessi), Di Piazza (75′ Foggia). A disposizione: Lucano, Cinque, Polanco, Collura, Mercurio. All.: Di Napoli.

Arbitro: Terribile (Beggiato-Cozza).

Marcatori: 14′ Palermo, 34′ Tropea, 46′ Di Piazza, 52′ Urso, 80′ Kragl.

Note: ammoniti: Konate, Kragl, Tropea, Bollino, Troest, Urso. Espulso: Urso.