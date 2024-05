Ancora un’aggressione al carcere di Trapani tra detenuti e Polizia Penitenziaria

C’è stata una rissa, l’ennesima, tra i detenuti e questi e la Polizia Penitenziaria. E’ accaduto nel reparto Adriatico del carcere di Trapani dove un detenuto ha aggredito un sovrintendere e un agente che erano intervenuti per riportare l’ordine nelle celle. I poliziotti sono stati portati in ospedale dove i medici hanno giudicato le ferite guaribili in alcuni giorni. A denunciare i fatti è Maurizio Mezzatesta, segretario regionale Fsa Cnpp, che ha ricordato un’altra vicenda accaduta giorni fa all’Ucciardone di Palermo.

“Continuano gli eventi critici e le aggressioni ai danni del personale di polizia penitenziaria relegato negli Istituti penitenziari della regione, che si sommano con le critiche condizioni lavorative più segnalate dal Cnpp, oltre la penalizzazione dei diritti soggettivi, gli insostenibili carichi di lavoro dovuti alla cronica carenza di personale che verosimilmente potrebbe penalizzare perfino il piano ferie estivo”, afferma Mezzatesta.