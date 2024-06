Marsala: al plesso di Giardinello tante iniziative socio-ambientali

Nei mesi di aprile e maggio sono state realizzate tante iniziative alla Scuola Primaria “Maria Boschetti Alberti” di contrada Giardinello, a Marsala. Un plesso con 5 classi di primaria che fa parte dell’Istituto Comprensivo “Sturzo-Asta” diretto da Anna Maria Alagna che si spende molto per il territorio. Le insegnanti hanno coinvolto gli alunni di tutte le classi in giornate speciali e molto interessanti. Come per la Giornata della Consapevolezza dell’Autismo, che si celebra il 15 aprile, in cui i piccoli studenti si sono esibiti in un flashmob dal titolo “Le mille bolle blu” coinvolgendo i genitori. Dopo aver recitato alcuni passi, i bambini hanno preparato dei cartelloni raffiguranti personaggi famosi che, pur avendo un disturbo dello spettro autistico, hanno lasciato un segno indelebile di progresso in vari ambiti sociali e scientifici. “Abbiamo imparato quanto è importante essere gentili e aiutare tutti i nostri amici che hanno bisogno di un po’ di supporto in più per integrarsi pienamente in ogni contesto sociale” è il messaggio lanciato dagli alunni.

Per la Giornata della Terra invece, tutti al Parco con il Comitato Sutana e le Guardie Agro-forestali per piantumare alberi e intonare canti a tema, mentre per la Giornata Mondiale delle Api, il 20 maggio, sono stati realizzati addobbi con materiale di riciclo mentre gli alunni si sono cimentati nella recita “Salviamo le api!” per comprendere l’importanza della salvaguardia per l’intero pianeta di questo insetto. Infine tutti in scena con il musical “Grease” per salutare gli allievi della V classe.