Giornata Nazionale dello Sport, le manifestazioni a Marsala Domenica 2 Giugno 2024

Al fine di promuovere e diffondere la pratica sportiva ed i valori ad essa connessi, il C.O.N.I.

ha istituito, sulla base di una direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la “Giornata

Nazionale dello sport”, che quest’anno si svolgerà il prossimo 2 Giugno nel Comune di Marsala, sede

prescelta da codesta Delegazione Provinciale per interpretare al meglio i sopraesposti obiettivi

istituzionali.

Saranno organizzate molteplici iniziative, programmate in collaborazione con

l’Amministrazione Comunale, i Centri CONI, il CIP e le associazioni sportive del territorio presso il

Parco Archeologico Lilibeo a partire dalle ore 10:00 nell’ambito dell’evento “Domenica al Parco”

promosso dall’ETS Batticuore Batti Onlus e patrocinato dall’Assessorato Regionale dei beni culturali

e dell’identità siciliana e dall’ASP di Trapani.



Una grande festa dello sport, aperta a tutti che si svolge contemporaneamente su tutto il

territorio nazionale, sarà il filo conduttore delle attività ludico-motorie, delle gare e delle esibizioni

di varie discipline sportive comprese quelle previste per il Vela day presso il Centro CONI della

Società Canottieri e presso il Centro Educamp del Circolo Velico di Marsala.

In questa XX edizione, il messaggio fondamentale sarà rappresentato dal valore primordiale

del gioco che nel tempo, con la passione e l’impegno costante, attraverso lo sport, potrà far vivere a

tutti e a ciascuno il sogno dei Giochi Olimpici!

Vista la concomitanza della celebrazione della Festa della Repubblica, infine, su invito del

Prefetto Daniela Lupo, parteciperanno alla cerimonia prevista, gli allievi dell’IC “Cavour-Mazzini” di Marsala Campioni d’Italia di pallamano ai Giochi Sportivi Studenteschi a testimonianza degli obiettivi condivisi tra il mondo della scuola e quello dello sport che in sinergia contribuiscono con i propri valori alla formazione dei cittadini del domani.