Dalla Scuola all’Università: una giornata di orientamento dedicata agli studenti dell’Istituto “Vincenzo Almanza” di Pantelleria 

Lo scorso 28 maggio si è svolta a Pantelleria, negli spazi dell’Istituto Superiore “Vincenzo Almanza”, la giornata di orientamento promossa dal Polo Territoriale Universitario di Trapani e dal COT-Centro Orientamento e Tutorato dell’Università degli Studi di Palermo.

Durante l’incontro, a cui hanno partecipato 150 studentesse e studenti del triennio, è stata presentata l’offerta formativa del Polo di Trapani e sono stati illustrati i servizi del COT.

L’evento, introdotto e moderato dal Dirigente scolastico prof. Fortunato Di Bartolo, è stata aperto dai saluti della vicesindaca di Pantelleria Adelina Pineda ed è proseguito con gli interventi del Presidente del Polo di Trapani, prof. Giorgio Scichilone, della Delegata al Coordinamento del COT, prof.ssa Cinzia Cerroni, e dei docenti delegati per l’orientamento dei corsi di laurea attivi sul Polo.

I lavori si sono conclusi con una tavola rotonda con il coinvolgimento delle studentesse e degli studenti presenti.

“Oggi è stata una giornata storica per il Polo universitario di Trapani e per la comunità di Pantelleria- sottolinea il prof. Scichilone- Siamo stati ospiti della scuola “Vincenzo Almanza” per chiudere l’anno scolastico incontrando gli studenti e le studentesse per condividere con loro le prospettive di futuro. Quello di oggi non è un episodio sporadico ma un tassello di un percorso virtuoso di dialogo e collaborazione tra il nostro Polo Universitario, le Scuole e le Istituzioni ; desideriamo sviluppare e integrare politiche educative condivise attraverso la partecipazione di tutti gli attori interessati e rafforzare quindi il ruolo che ciascuno di noi già ha nel guidare i nostri ragazzi e le nostre ragazze a costruire percorsi di senso in cui possano imparare a conoscere , conoscersi , progettare e decidere”.