Marsala, Fratelli d’Italia: “Fiducia e supporto al sindaco Massimo Grillo

Il partito di Fratelli d’Italia con i propri rappresentanti in consiglio comunale di Marsala e i due assessori in carica, diffonde una nota dove esprime la propria solidarietà e fiducia al Sindaco Grillo in vista della mozione di sfiducia che sarà votata in consiglio il prossimo 4 Giugno.

“Fratelli d’Italia esprime piena fiducia e supporto al Sindaco Grillo, nell’interesse della città di Marsala. La mozione di sfiducia ci sembra politicamente priva di fondamento e dannosa per l’intera comunità. E’ irrazionale e controproducente, tra l’altro, trasferire la gestione della città a un commissariato quando mancano solo diciotto mesi alla naturale conclusione del mandato. Fa riflettere, inoltre, che questa azione politica arrivi proprio ora che i risultati dell’Amministrazione Grillo stanno diventando visibili, con iniziative strategiche conformi al programma elettorale di tre anni fa; Marsala ha bisogno di una guida con visione politica. L’arrivo di un commissario comporterebbe una gestione burocratica e priva di lungimiranza. Per questi motivi, ribadiamo il nostro impegno a lavorare con determinazione e unità per il bene di Marsala, convinti che la direzione intrapresa sia quella giusta per assicurare un futuro prospero e in linea con le aspettative dei nostri cittadini e per il bene del nostro territorio”

Assessore Billardello

Assessore Piccione

Consigliere Bonomo

Consigliere Pugliese