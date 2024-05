Davide Brillo (Fdi): “I criteri di onestà e legalità devono essere preliminari alle proposte amministrative”

Alle elezioni Amministrative dell’8 e del 9 giugno, a sostegno del candidato sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini, anche Davide Brillo, 38 anni, avvocato del Foro di Marsala già candidato a sindaco con Fratelli d’Italia nel 2019 e componente della direzione provinciale di FdI.

Brillo cerca un posto in Consiglio comunale portando alcune tematiche al centro della sua campagna elettorale.

Come si presenta ai suoi occhi la città che vorrebbe rappresentare da consigliere comunale?



“Bisogna pensare che Castelvetrano si presenta come una città con due entità: il centro e la zona commerciale sempre molto sviluppata negli ultimi anni. E’ necessario però creare un collante tra centro e area commerciale perché la vita dell’uno non deve essere la morte dell’altro”.

Su cosa verterà il suo programma elettorale e quello del suo partito?



“Assieme a Lentini, a Fratelli d’Italia e alle altre liste civiche di coalizione, puntiamo a dare nuove alternative per il territorio, soprattutto per le borgate di Triscina e Selinunte affinchè non siano ricordate solo nel periodo estivo ma 12 mesi l’anno, perchè al di fuori dei mesi caldi sono abbandonate, solo da maggio c’è maggiore presenza di Polizia Municipale, pulizia e decoro. Vogliamo essere a disposizione completa della comunità.“

Volete creare un’alternativa all’Amministrazione Alfano uscente. Come giudicate il suo operato ad oggi?

“L’Amministrazione comunale a guida 5 Stelle si è dimostrata inadeguata a guidare il territorio. Nonostante nei primi 3 anni avesse avuto il sostegno di un Governo nazionale a guida pentastellata, non è riuscita ad attrarre risorse per la Città. E’ qui che vuole intervenire Fratelli d’Italia, fare da sinergia per il territorio. Abbiamo un dialogo con i nostri deputati Bica e precedentemente con Catania, così come col senatore Raoul Russo e la deputata nazionale Carolina Varchi. I sostegni da FdI a tutti i livelli non sono mai mancati per Castelvetrano, neppure dai deputati della Sicilia Orientale Manlio Messina e Salvo Pogliese.“

Decoro e ambiente. Note dolenti un pò per tutti i comuni trapanesi. E a Castelvetrano?

“Occorre distinguere quello che per la raccolta dei rifiuti fa la SRR Trapani Sud che ha dimostrato capacità nel gestire lo smaltimento corretto in Città – tant’è che il territorio ne ha beneficiato – dal settore del Decoro Urbano. L’Amministrazione comunale su questo fronte è stata assente”.

Senza nasconderci, Castelvetrano da un anno a questa parte è stata al centro dell’attenzione dopo la cattura di Matteo Messina Denaro. Quali azioni intraprenderete a tutela dell’hinterland?



“I criteri di onestà e legalità devono essere preliminari a ogni confronto o dibattito amministrativo, essere onesti deve essere normale, non una medaglia da sbandierare. Non è importante solo un comportamento integerrimo all’interno delle istituzioni altresì locali, ma anche capacità e competenza. Questa sarà una delle battaglie che perseguiremo assieme al candidato sindaco Lentini.

L’8 e il 9 giugno sarà Election Day anche a Castelvetrano. Avete delle indicazioni per il voto all’interno di FdI?

“Sicuramente ci esprimeremo in favore della nostra premier Giorgia Meloni prima della lista nella Circoscrizione Isole. Sta governando bene nonostante tutte le difficoltà ereditate. Poi c’è l’onorevole Milazzo che anche se palermitano è un castelvetranese di adozione avendo casa a Triscina. La terza preferenza la rimettiamo alla scelta dei nostri elettori.”

Quali saranno i vostri prossimi impegni in vista del voto?

“Avvieremo un dialogo con i deputati del territorio per capire gli impegni in vista anche delle Europee al fine di organizzare una pubblica manifestazione per la presentazione del programma elettorale di FdI e del candidato sindaco. I nostri comitati però sono sempre attivi e vicini tra loro, potete venirci a trovare nella sede del partito e del candidato sindaco Giovanni Lentini in via Vittorio Emanuele”.