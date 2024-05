A Trapani il Memorial “Simona Genco”, torneo giovanile di calcio

Organizzato dalla Scuola Calcio d’Elite SSD Accademia Trapani, in collaborazione con l’associazione Simona Genco ETS, il 2° Memorial “Simona Genco” torneo giovanile che coinvolge diverse scuole calcio del territorio, in concomitanza con la fine dell’attività sportiva 2023/2024. La manifestazione, che si svolgerà DOMANI, sabato 18 maggio, con inizio alle ore 15.30, presso il campo sportivo “Sorrentino” di Trapani, vedrà la partecipazione di quattro categorie di giovani, nati dal 2013 al 2016, delle scuole calcio dell’Aurora Mazara, dell’Adelkam di Alcamo, della Primavera Marsala, dell’Accademia Trapani, della Kick Off di Misiliscemi e del Renzo Lo Piccolo di Terrasini.

Il Memorial, intitolato alla giovane allieva in Ingegneria Aerospaziale Simona Genco scomparsa all’età di 22 anni, é stato organizzato per dare un ulteriore impulso sociale ai giovani e promuovere un’occasione di incontro, di puro divertimento con spirito di sana competizione lealtà e valori sportivi, tra le diverse realtà calcistiche del territorio. Alla fine dell’evento, tutti i giovani calciatori saranno premiati. “Abbiamo raccolto questa idea dell’associazione Simona Genco, perché lo sport deve essere da esempio per tutti i giovani, per mantenere alto il valore della vita nella quotidianità“, dichiara Ciccio Gambicchia, Direttore Generale dell’Accademia Trapani.