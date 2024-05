Rottura della condotta di Castellammare, niente acqua in molte zone

«A causa di una rottura lungo la conduttura che dal pozzo di Inici porta l’acqua in città, nelle prossime ore la distribuzione dell’acqua sarà ridotta, e in alcune zone sospesa, per consentire le riparazioni. I lavori sono già in corso e riteniamo che la prossima settima l’erogazione idrica possa tornare ad essere regolare in tutta la città». Lo affermano il sindaco di Castellammare del Golfo, Giuseppe Fausto, e l’assessore ai lavori pubblici Giovanni D’Aguanno, poiché a causa di una rottura lungo la vecchia conduttura che dal pozzo principale di Inici porta l’acqua in città, nei prossimi giorni l’erogazione sarà sospesa o ridotta in più zone cittadine servite dal pozzo.

«Purtroppo la conduttura è molto usurata e questo comporta continue perdite e rotture con conseguenti disagi per i cittadini che cerchiamo di ridurre al massimo – dicono il sindaco Giuseppe Fausto e l’assessore ai lavori pubblici Giovanni D’Aguanno-. I lavori sono iniziati e saranno effettuati quanto più velocemente possibile per ripristinare il servizio idrico in tutta la città».Il pozzo di Inici fa arrivare in città 38 litri di acqua al secondo mentre il pozzo gemello fornisce circa 20 litri al secondo. Il pozzo di Fraginesi -Costalarga eroga 16 litri di acqua al secondo mentre il pozzo di Scopello circa 4 litri di acqua al secondo.