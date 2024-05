Con gli architetti tra le saline di Paceco per il “Mese delle Oasi WWF”

La visita guidata all’interno del sito protetto delle saline, è stata una delle tappe del progetto formativo promosso dalla Fondazione e dall’Ordine degli Architetti di Trapani con l’iniziativa denominata “Passeggiando nella città, Architetture da leggere Paceco (Pacheco) e saline di Nubia”. Si avvia così un percorso di confronto e di collaborazione tra gli architetti ed il WWF Ente Gestore della Riserva inteso a promuovere il patrimonio delle saline. Il percorso di lettura del territorio che, nella parte iniziale della giornata ha interessato la cittadina di Paceco, con il trasferimento a Nubia all’interno del sito protetto, è stata l’occasione, con l’intervento della direttrice della Riserva Silvana Piacentino tra i relatori dell’iniziativa, per ripercorrere la storia dell’area protetta, dai motivi istitutivi al lavoro di tutela che in questi anni ha portato al conseguimento di importanti risultati, l’ultimo in ordine temporale, l’eliminazione dei due elettrodotti di media tensione che attraversavano la zona Nord della Riserva.

Intervento che, nato dall’esigenza di rimuovere le linee aeree che costituivano una grave minaccia per gli uccelli migratori ha certamente restituito al paesaggio nuova armonia e bellezza. Bellezza della “Natura” e del “Paesaggio” di cui i partecipanti alla passeggiata in Riserva hanno potuto godere visitando le saline Calcara, uno tra i luoghi più interessanti e suggestivi all’interno del sito protetto sia per gli aspetti naturalistici che per le sue caratteristiche architetture, ripercorse attraverso uno degli interventi della giornata “I mulini nel mare dei Fenici”. Per l’Ente Gestore la partecipazione all’iniziativa, che ha visto il patrocinio dell’amministrazione Comunale di Paceco e la presenza del sindaco Aldo Grammatico e dell’assessore alla Riserva Salvatore Castelli, rientra nel più ampio programma di iniziative di divulgazione e sensibilizzazione previste durante il mese di maggio dedicato alle “Oasi del WWF Italia”.

Le iniziative per il “Mese delle Oasi del WWF” continueranno anche nel corso del prossimo week end, sabato 18 e domenica 19 si potrà partecipare a momenti dedicati alla pittura ed al disegno, visite guidate, ma anche momenti di sensibilizzazione in occasione dell’adesione della Riserva alla 11esima edizione della “Giornata europea dei mulini” promossa dall’”Associazione Italiana Amici dei Mulini Storici”.