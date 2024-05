Silent Party® tra libri e musica in ‘silent’ al Chiostro di San Domenico di Trapani

In occasione del Maggio dei Libri, il prossimo sabato 11 maggio, il Comune di Trapani- Assessorato alla Cultura, il Luglio Musicale Trapanese, la Biblioteca Fardelliana presentano un’iniziativa unica nel suggestivo Chiostro di San Domenico, il Silent Party® che unirà libri e musica in un ambiente incantevole. Durante l’evento, che si svolgerà dalle ore 19:00 alle ore 23:00, i partecipanti potranno vivere la magia della lettura e della musica, indossando cuffie wireless per vivere un’esperienza sonora e multisensoriale. Il Dj set sarà curato da Ciccio Barbara, che saprà creare atmosfere e ritmi per tutti i gusti musicali.

“Cellulari spenti, musica per le orecchie, libri aperti. È questo quello che avverrà durante il silent party, sulla scia del fenomeno dei party letterari esplosi negli Stati Uniti. Tra le luci soffuse di un chiostro si intrecceranno voci animate; la musica dominerà l’atmosfera. Saranno i libri, sparsi qua e là sui tavoli, ad attirare l’attenzione degli ospiti. In questo angolo di socialità senza tempo, i cellulari saranno spenti, lasciando spazio solo alla musica e alle conversazioni. E così, mentre il mondo moderno sembra essere dominato dalla tecnologia, a Trapani un silent party offre un’oasi di cultura e socialità. Tra una pagina e l’altra, nasceranno nuove amicizie, tutte accomunate dall’amore per la musica e la letteratura”, così affermano Giacomo Tranchida, sindaco di Trapani e Rosalia d’Alí, assessore alla Cultura del Comune di Trapani.

“Il Chiostro di San Domenico, con il suo fascino e la bellezza architettonica, sarà la cornice ideale per questa serata. I partecipanti avranno la possibilità di esplorare gli angoli suggestivi del chiostro tra letture tranquille e rilassanti, ed ancora ballare e divertirsi al ritmo della musica: tutto questo in un clima raffinato e accogliente” così continua Natale Pietrafitta, consigliere delegato del Luglio Musicale Trapanese. Il costo del biglietto d’ingresso è di soli 5 euro, rendendo questa esperienza accessibile a tutti gli appassionati di cultura e divertimento. Grazie al supporto di Favara – Gebbia – Adragna Assicurazioni, Fi.Geo. Costruzioni, Strada del Vino Erice DOC, Peppe Giuffrè, Accademia Sport Trapani, sarà una serata da non perdere per chi ama la combinazione tra arte, musica e letteratura.

Per partecipare al Silent Party® è possibile acquistare il biglietto direttamente presso la sede dell’evento.