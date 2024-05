Allegri “La Roma con De Rossi ha trovato spensieratezza”

TORINO (ITALPRESS) – “Con De Rossi la Roma ha trovato spensieratezza, anche se Mourinho aveva fatto bene, con due finali europee negli ultimi anni. Troveremo una Roma arrabbiata, forse all’ultima spiaggia, e dovremo fare una grande partita”. Lo ha detto il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida dell’Olimpico contro la Roma. “Finchè non c’è la matematica certezza della Champions, dovremo stare attenti perchè il calcio regala sempre sorprese – ha aggiunto il mister bianconero in conferenza stampa – La Roma ha grandi qualità e giocatori come Dybala, Paredes o anche El Shaarawy che possono fare la differenza in qualunque momento. Ci siamo avvicinati bene alla gara, vedremo se torneremo alla vittoria domani. Affronteremo una Roma forte, che sta facendo benissimo, nonostante la sconfitta di giovedì: sarà una partita affascinante ma difficile e complicata”. “Weah? Nell’ultimo periodo sta facendo bene e domani potrebbe giocare dall’inizio – ha spiegato il mister bianconero – Contro i giallorossi ci saranno due defezioni, quelle di Alex Sandro e di Yildiz, che a causa di gastroenterite non partirà per Roma”. Allegri rende anche omaggio al Grande Torino nel giorno in cui si celebra il 75° anniversario della scomparsa, avvenuta nell’incidente aereo di Superga del 4 maggio 1949: “E’ stata una squadra che ha fatto la storia del calcio italiano e mondiale, è giusto ricordarla con grande affetto”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).