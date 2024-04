Scelgo Salemi è la lista a sostegno del candidato sindaco Vito Scalisi

‘Scelgo Salemi’ è il nome della lista che sosterrà la candidatura dell’architetto Vito Scalisi a Sindaco nelle elezioni amministrative della città belicina. Un nome dietro al quale c’è anche la motivazione che ha spinto Scalisi ad impegnarsi in prima persona. “‘Scelgo Salemi’ perché è la città dove vivo, dove ho messo su famiglia, dove ho cresciuto i miei figli, dove lavoro impegnandomi anche nel sociale e nella vita politica – dice Scalisi -. Queste stesse motivazioni sono alla base di tutti i candidati e le candidate che hanno scelto di accompagnarmi in questa esperienza dando vita a una lista che è il giusto mix di forze giovani, idee ed esperienza”.

Ufficiale anche il simbolo che accompagnerà la lista ‘Scelgo Salemi – Vito Scalisi Sindaco’, rendendola riconoscibile sulla scheda elettorale. I colori sono quelli che guardano alle tematiche ambientali e della sostenibilità in linea con la strategia dell’Agenda 2030: il verde del paesaggio, il blu del cielo siciliano ma anche della lealtà e trasparenza. Il logo è rappresentato da un ideogramma con una narrazione che si svolge lungo una linea spazio-temporale e che rappresenta anche una base programmatica. Si parte dalla storia di Salemi, la torre del castello normanno-svevo, e dalle sue colline per poi passare alla contemporaneità: gli impianti sportivi nel nuovo centro abitato inseriti in un contesto dove anche la chiesa ha il suo ruolo sociale. Il finale è rappresentato dal paesaggio agrario di Salemi: le linee verticali – che rappresentano il grano, gli alberi o i filari di vigneti – sono sormontate da due cerchi arancioni (il colore dei movimenti civici) che rappresentano la comunità e il rapporto tra genitori e figli. Una linea che parte dal passato per affidare le sorti di Salemi alle generazioni future.