Auto rimosse col carroattrezzi. Alcuni cittadini “Avvisi poco visibili”

Si è tenuta a Marsala la tradizionale maratonina, giunta ormai alla 9° edizione. Evento cresciuto molto negli anni e che regala alla città una giornata di sport. Per realizzarla sono necessari diversi cambi alla circolazione veicolare. Alcuni cittadini segnalano che hanno avuto rimossa l’autovettura perché non si erano accorti degli avvisi che annunciavano l’evento, a causa della scarsa visibilità degli stessi. Secondo alcuni residenti del centro sono stati posizionati pochi avvisi e spesso aggiunti in basso a segnali stradali già esistenti. “Noi residenti spesso non guardiamo i segnali che si trovano sotto casa, non per distrazione – ci racconta un cittadino – ma in quanto li conosciamo già. Non sarebbe stato più utile segnalare con più evidenza che non si poteva parcheggiare in alcune vie, come spesso avviene per altri eventi? Abbiamo chiesto alle forze dell’ordine e abbiamo avuto risposte evasive”. Il riferimento è alle processioni, soprattutto del periodo pasquale. La “sorpresa” della rimozione dell’auto, naturalmente, ha un costo per il cittadino. Per recuperare l’auto devi pagare le spese per la rimozione e la custodia, pari a 70 €, al comando della polizia municipale, dove oltre a riprendere possesso del mezzo ricevi il verbale della multa (42 €, ridotta 29,4 € se la paghi entro 5 giorni).