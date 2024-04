Domenica torna a Marsala la Maratonina del Vino. Modifiche alla circolazione veicolare nelle ore della gara

Tutto pronto a Marsala per la nona edizione della Maratonina del Vino. Saranno quasi 800 i partecipanti all’evento organizzato dalla Polisportiva Marsala Doc, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

La partenza della gara podistica è fissata per le ore 9.30, sul Lungomare all’altezza del Monumento ai Mille. Da qui si proseguirà per Piazza Piemonte Lombardo, via R. Montmasson (ex Mario Nuccio), via Mazzini, Piazza del Popolo, via Vespri, Piazza Mameli, via Sibilla, viale Isonzo, Piazza della Vittoria, viale Cesare Battisti, via Honor Frost (ex Isolato Egadi), via Capitano Falco, Lungomare Salinella. Qui, il “giro di boa” in prossimità della prima palazzina di Sappusi e ritorno verso il Lungomare Boeo. Si tratta di un percorso di circa 7 chilometri che sarà ripetuto tre volte.

La Polisportiva Marsala D.O.C., presieduta da Filippo Struppa – organizzatrice della gara podistica – garantirà con proprio personale e volontari il presidio degli incroci interessati al percorso, osservando altresì le prescrizioni del Comando della Polizia Municipale che, con apposita Ordinanza (la 165/2024), ha regolamentato il transito e la sosta lungo il percorso di gara e nelle strade limitrofe.

In particolare, per domenica 28 – dalle ore 8.30 alle 14 – è istituito sia il divieto di circolazione veicolare lungo il suddetto percorso, che il momentaneo divieto di accesso e transito nelle strade che intersecano lo stesso percorso, così come riportato nella suddetta Ordinanza. Questa, inoltre, stabilisce che dalle ore 5 alle 14 di domenica 28 aprile è istituito il divieto di sosta in tratti/lati di vie e piazze limitrofe/interessate al percorso di gara.

Sono stati previsti percorsi alternativi che consentono il transito – seppur limitato, dalle ore 8:30 alle ore 14 – in alcuni tratti non interessati al percorso di domenica prossima: ai veicoli provenienti dalle Vie Dei Mille, Edoardo Alagna e Sanità sarà consentito il momentaneo transito in controsenso della Piazza Piemonte e Lombardo (sul lato in adiacenza non interessato dal circuito di gara) per immettersi sulla via Stefano Bilardello e, da qui, con svolta obbligatoria per via onorevole Francesco Pellegrino; chiusura del Corso Amendola all’altezza di via Gagini con obbligo di svolta su quest’ultima, eccetto i residenti e gli autorizzati; creazione di una corsia a senso unico in via Mazzini per i veicoli provenienti da via Edoardo Alagna, con svolta obbligata a sinistra per via Stefano Bilardello o a destra (dietro Autostazione Bus) per i veicoli dei residenti/autorizzati con direzione via Scalilla; Inversione del senso di marcia in via Armando Diaz, tratto Piazza San Francesco-via Colocasio con direzione di marcia su quest’ultima.

Infine, sono state istituite “corsie preferenziali”, delimitate da transenne, per agevolare l’uscita dei veicoli dai passi carrai che sono ubicati lungo il percorso della gara podistica.

Un servizio straordinario di pulizia e spazzamento sarà attivo al termine della gara, rimuovendo anche le bottigliette d’acqua utilizzate dagli atleti.

Tenuto conto dei percorsi alternativi predisposti che, seppur con limitazioni, consentono di muoversi con l’auto nel corso della gara podistica, l’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a collaborare. La Maratonina del Vino, infatti – come dimostrato negli anni – ha positive ricadute sul territorio, rappresentando un evento di notevole richiamo sportivo, sociale e turistico.