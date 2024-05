Calatafimi rievoca la Battaglia dei Mille di Garibaldi a Pianto Romano per il 164 anni

L’Amministrazione comunale di Calatafimi-Segesta celebra il 164°anniversario della Battaglia dei Mille di Garibaldi a Pianto Romano mercoledì 15 maggio.

Il programma prevede: ore 8.30 corteo cittadino per la deposizione della corona di alloro ai Caduti presso Piazza Plebiscito; allestimento Stand delle Forze Armate e Forze dell’Ordine (Esercito Italiano – Aeronautica Militare – Capitaneria di Porto – Polizia), VVFF, Croce Rossa, Forestale, Carabinieri, Finanza, ecc., in Piazza Plebiscito per l’intera giornata; allestimento postazione Flyer delle Forze Armate e del Teatro Antico di Segesta presso l’Ufficio Postale di Calatafimi Segesta; ore 9.30 la cerimonia solenne presso Pianto Romano con la presenze delle massime autorità politiche, militari, civili e religiose. Rievocazione storica della Battaglia a cura dell’Istituto Comprensivo “Francesco Vivona”; ore 16 tavola rotonda presso la Biblioteca Comunale; ore 17 concerto della Banda Segesta di Calatafimi in Piazza Plebiscito.