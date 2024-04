Al Palasport di Marsala il titolo italiano femminile pesi mosca Cordio-De Persio. Grande evento di boxe

Il 26 aprile alle ore 18 a Marsala si svolgerà un grande evento pugilistico, con titolo italiano femminile dei pesi mosca. Vedrà protagoniste Giacoma Cordio e Aurora De Persio. Un appuntamento di qualità per rinverdire ricordi ed antiche tradizioni, che ci porterà indietro nel tempo e ci farà ricordare un evento simile, del marzo 1990, quando il Marsalese Antonino Marino si battè per il titolo italiano dei welter contro Alessandro Duran. L’evento sarà ospitato dal Pala San Carlo e sarà allestito dalla Giordano Boxing Club con il tecnico ed organizzatore dello stesso Davide Giordano, miglior matchmaker italiano 2022 e 2023, in collaborazione con la RCC production (Rosanna Conti Cavini) e la Marsala Boxe.

Saliranno sul ring, nel sottoclue: Mario zolli, Gilberto Centra, il marsalese Antonino Crimi, Cristian Danilo Guid, Sergey Demchenko, Ignazio Di Bella, Heinrich Coorsen e Mihail Burlac.

Gli organizzatori ringraziano il sindaco di Marsala Massimo Grillo, il Comune di Marsala che sostenitore l’evento, l’assessore allo Sport Ignazio Billardello, il Consigliere comunale Gaspare di Girolamo, tutti gli sponsor che hanno permesso la realizzazione di tutto ciò.