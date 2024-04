Marsala ospita il titolo nazionale di Boxe. Sul ring Giacoma Cordio sfida De Persio. VIDEO

La città di Marsala vivrà un evento sportivo importante per il mondo della Boxe venerdì 26 aprile, ore 20.30, al Palazzetto dello Palasport e in diretta nazionale su Sky: il titolo nazionale femminile “Pesi Mosca” che vedrà sul ring la marsalese Giacoma Cordio – già campionessa italiana nella categoria 57 hg nel 2004 e nel 2007, a Lille, in Francia, vincitrice del campionato europeo nella categoria 54 kg – sfidare Aurora De Persio. L’evento vedrà altre sfide tra cui quella del pugile lilybetano Nino Crimi contro Coorsen. Giacoma Cordio ci parla della manifestazione e invita tutti al Palasport (ingresso 5 euro).

GUARDA LA VIDEO-INTERVISTA: