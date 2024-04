Nuova Giunta ad Alcamo. Surdi conferma tutti, ma il vicesindaco sarà Alberto Donato

Il sindaco Domenico Surdi ha appena firmato il decreto di nomina degli assessori della sua Giunta. Dopo l’azzeramento annunciato alcuni giorni fa, il primo cittadino alcamese ha scelto i componenti della compagine assessoriale, a partire dal vicesindaco, che sarà Alberto Donato (a cui sono assegnate anche le seguenti deleghe: lavori e servizi pubblici, decoro urbano e cimiteri comunali).

“in quest’ultima settimana, dopo aver ritirato le deleghe agli assessori – afferma Domenico Surdi – ho portato avanti un confronto aperto con le forze politiche che hanno sostenuto la mia seconda elezione ed ho ritenuto di confermare la composizione della Giunta, rimodulando le deleghe per favorire un nuovo impulso all’azione amministrativa. Ringrazio tutti per aver partecipato al confronto e sono certo che gli assessori lavoreranno ancora con maggiore slancio per la Città ed in sinergia con il personale dell’Ente”.

Gaspare Benenati si occuperà di attività ed impianti sportivi, politiche, attività ed edilizia scolastica. Donatella Bonanno servizi sociali, cultura e spettacolo. Per due anni vicesindaca, Caterina Camarda resta in giunta con le deleghe relative alle politiche del personale e all’ambiente; diServizio idrico integrato, politiche delle entrate locali, valorizzazione del patrimonio e gestione dei beni confiscati alla mafia si occuperà Vittorio Ferro, mentre Vito Lombardo avrà le deleghe a Polizia municipale, protezione del territorio, servizi demografici ed innovazione. Infine, Mario Viviano si occuperà di pianificazione, sviluppo economico e rigenerazione urbana.

Il sindaco Domenico Surdi mantiene la delega in materia di programmazione strategica ed economico-finanziaria.