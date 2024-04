Un’unità operativa semplice di oncologia al “Borsellino”: il commissario Croce accoglie la proposta di ProgettiAmo Marsala

Verrà attivata all’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala una Unità Operativa Semplice di Oncologia. A darne notizia è il movimento civico Progettiamo Marsala, attraverso una nota a firma del portavoce della commissione sanità, Nicola Angileri.

“Seppur in assenza di responsabilità amministrative, ProgettiAmo Marsala continua, in vario modo, ad occuparsi delle esigenze e delle necessità della Città di Marsala”, si legge nella nota diffusa dal movimento civico, che dopo la nomina di Ferdinando Croce alla carica di commissario straordinario dell’Asp, aveva presentato allo stesso dirigente la proposta di attivare una Unità Operativa Semplice di Oncologia presso l’Ospedale “Paolo Borsellino”. Tale proposta è stata accolta con attenzione da Croce, che adesso ha formalmente comunicato ai vertici di ProgettiAmo Marsala l’intenzione di predisporre quanto necessario per attivare tale servizio.

“Nel ringraziare il Commissario Straordinario Croce per la sensibilità manifestata al riguardo e per l’impegno ad aggiornarci sulle iniziative e sulle determinazioni che saranno adottate in relazione all’attivazione di tale essenziale servizio – conclude la nota a firma di Nicola Angileri – auspichiamo che in tempi ragionevoli la collettività marsalese e del comprensorio possa fruire di questo necessario presidio sanitario”.