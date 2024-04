Concorso “Franco Loi”, premio per il marsalese Achille Sammartano con il primo romanzo

Riceverà una menzione speciale di merito al 15° Concorso Letterario Città di Grottammare – Franco Loi., nella sezione “E” Opera Prima, l’autore marsalese Achille Sammartano: il suo primo romanzo “In tutta onestà” edito da Navarra Editore (pag. 232, prezzo € 18,00, ISBN 9791280866127), sarà premiato con Targa e Diploma dalla Presidente del premio Dacia Maraini. La cerimonia di premiazione si terrà sabato 4 maggio 2024, alle ore 15.30, presso il Teatro delle Energie sito in via Ischia, 301(SS 16) – 63066 Grottammare (AP). “In tutta onestà” è il romanzo di esordio del giovane scrittore siciliano Achille Sammartano.

Il protagonista, Paolo Ricordi, è un neolaureato disincantato e disadattato: vive il mondo ma non sa che farsene. Nella costante ricerca di un equilibrio sociale si barcamena tra studi, amori, amicizie e lavoro, desideroso di una felicità che gli sembra negata. Durante tutta la storia, in cui Paolo “ci mette la pelle”, ci sono i dubbi di un’intera generazione, quella dei Millennials, costretta a convivere con un presente in cambiamento in cui tutto sembra essere proiettato verso un eterno nord. Dai giorni dell’università a quelli di lavoro vi è lo spazio di un’esistenza da scegliere, quella che ignora il passare delle epoche e pone interrogativi da decifrare. Questo romanzo è il dizionario delle passioni di una gioventù al fronte di una guerra senza sangue. Senza nome. Spietata. Pacifica. “Di quanti altri sogni abbiamo bisogno per capire la vita? Quanto destino ci vuole ancora?”.

L’autore: Achille Sammartano è nato a Erice nel 1991. Si è laureato in Lettere moderne e in Scienze storiche. Insegna Lettere nella scuola secondaria. Scrive perché la vita è un po’ più complessa di quanto si fa e un po’ più semplice di quanto si dice. “In tutta onestà” è il suo romanzo d’esordio, già apprezzato dal pubblico e dalla stampa e presentato in diverse città italiane.