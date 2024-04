“Non solo Mizzica”, quali sono le scuole trapanesi che diffonderanno il dialetto siciliano

Oltre 400 mila euro alle scuole siciliane per il progetto “Non solo Mizzica – Il siciliano, la lingua di un popolo”, che prevede interventi di diffusione e promozione del dialetto. Il dipartimento regionale dell’Istruzione ha approvato la graduatoria definitiva degli istituti scolastici con sede in Sicilia che otterranno i fondi. Nello specifico, sono state ammesse al finanziamento 65 proposte curriculari ed extracurriculari di Tipo A, che riguarda le scuole di ogni ordine e grado, il cui costo massimo non doveva superare i 5mila euro; due quelle di Tipo B, per i progetti che prevedono partenariati tra istituti superiori. Le attività finanziate riguarderanno, fra l’altro, studi e ricerche sui dialetti locali, alla scoperta di proverbi, poesie, detti, canti, nenie, filastrocche, “cunti”, secondo i diversi codici espressivi. Anche diverse scuole della Provincia di Trapani sono state ammesse al finanziamento in base ai progetti ritenuti meritevoli.

A Castellammare ammesso l’Istituto ‘Giovanni Pascoli – L. Pirandello” con il progetto “Cunti e canti”; a Misiliscemi l’Istituto “G. Montalto” con “Ti canuscio pi nciuria”; ad Alcamo amesso l’Itet “Girolamo Caruso” con “Caro nonno raccontami… le tue storie sono la mia eredità”; a Trapani ammesso il IV Circolo “Marconi” con il progetto “U cuntu di cunti”; a Valderice il Comprensivo “Dante Alighieri” ammesso con “L’educazione sentimental-civica dei pupi siciliani”; a Pantelleria il “D’Ajetti” con “Dialettando: alla scoperta delle nostre origini”; a Trapani il “Rosina Salvo” con “Suoni e colori della nostra amata terra: la Sicilia”.