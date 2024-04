Usura ed estorsioni in Provincia di Trapani: confronto tra autorità e testimoni ad Alcamo

Interverrà anche il Presidente della Commissione Antimafia regionale, Antonello Cracolici – insieme ad altrettanti rilevanti autorità locali e ad esperti del settore – all’importante convegno sul tema “Sfide e soluzioni, analisi critica su usura ed estorsioni nella nostra provincia”, organizzato dalla CNA di Trapani e dall’Associazione Antiracket e Antiusura “Gaspare Stellino”, sabato 4 maggio dalle ore 9.30 presso la Cittadella dei giovani di Alcamo. L’obiettivo dell’incontro – che vedrà la partecipazione anche dei rappresentanti delle forze dell’ordine e di testimoni diretti vittime di estorsione ed usura – è quello di analizzare questi gravissimi fenomeni da diversi punti di vista, rafforzare le reti di sostegno agli imprenditori ed individuare buone pratiche e strategie efficaci per arginarli.

“A supporto di coloro maggiormente soggetti ad essere vittime di usura ed estorsione, in particolare i piccoli imprenditori e commercianti nonché i loro familiari, ci siamo attivati in collaborazione con l’Associazione Antiracket e antiusura di Alcamo per instaurare un dialogo costruttivo con i rappresentanti istituzionali e le forze dell’ordine- dichiarano Giuseppe Orlando e Francesco Cicala, Presidente e Segretario di CNA Trapani- Il fine è quello di fare sistema attorno a queste persone potenzialmente vulnerabili, non farle sentire sole, e dunque creare delle sinergie fruttuose a loro sostegno”.

“E’ inoltre importante- aggiungono- sensibilizzare gli stessi imprenditori a denunciare. I fenomeni dell’usura e dell’estorsione sono infatti ancora oggi molto nascosti: pochissimi sono coloro che denunciano. Dobbiamo invece lavorare tutti insieme nella direzione della legalità e della trasparenza, al fine di prevenire questi crimini”.

Al convegno interverranno, tra gli altri: Daniela Lupo, Prefetto di Trapani; il Questore di Trapani; Filippina Cocuzza, ex Prefetto di Trapani; Tonio Mazzeo, Direttore Pro Tempore della D.I.A. di Trapani; Geremia Guercia, Comandante provinciale Guardia di Finanza di Trapani; Fabio Bottino, Comandante provinciale dei Carabinieri di Trapani; Maria Grazia Nicolò, Prefetto e Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura; Maurizio Agnello, Procuratore Aggiunto Trapani; Monsignor Pietro Maria Fragnelli, Vescovo di Trapani; Antonello Cracolici, Presidente Commissione Antimafia regionale. Le conclusioni sono affidate al Presidente nazionale di CNA Dario Costantini, modererà l’incontro il giornalista José Trovato.

I saluti istituzionali sono affidati a: Salvatore Di Leonardo, Presidente Associazione Antiracket Antiusura, Salvatore Di Leonardo; Giuseppe Orlando, Presidente CNA Trapani; Domenico Surdi, Sindaco di Alcamo; Nello Battiato, Presidente CNA Sicilia. L’inizio del convegno è previsto alle ore 9.30, a fine dibattito è previsto rinfresco.