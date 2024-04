1° maggio con il maltempo in Sicilia: allerta gialla nel trapanese in gran parte dell’isola

Gli annunci meteo dei giorni scorsi hanno trovato puntuale conferma: il 1° maggio sarà una giornata di maltempo, soprattutto in Sicilia Occidentale. Le precipitazioni nell’isola – in base a quanto dispone il bollettino aggiornato della Protezione Civile Regionale – saranno da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Sul versante occidentale e nel sud est le condizioni dovrebbero essere peggiori e, in ragione di ciò, è prevista l’allerta gialla. Sul fronte nord orientale, invece, le precipitazioni dovrebbero avere un carattere meno intenso.

Le temperature massime saranno in sensibile diminuzione, con venti forti dai settori occidentali. Molto mossi il mar Tirreno e il Canale di Sicilia.