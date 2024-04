Marsala, per il primo maggio bus navetta da e per lo Stagnone

Come già avvenuto lo scorso 25 Aprile, anche per la festività di domani – 1° Maggio – l’Amministrazione di Marsala ha attivato un bus speciale per il versante nord, al fine di raggiungere lo Stagnone e la zona kite in particolare.

L’Assessorato ai Trasporti ha programmato il servizio navetta con quattro corse (A/R) nel corso della giornata:

– dall’Autostazione di Piazza del Popolo, partenza alle ore 12:00 – 13:15 – 14:30 – 16:00

– dalla zona kitesurf (via Passalacqua), ritorno alle ore 12:35 – 13:50 – 15:05 – 16:40

Il percorso è quello che segue la linea 4, con relative fermate lungo la Provinciale SP21 e poi SP1. Qui, raggiunto l’incrocio accanto alla Chiesa Maria SS. Immacolata, si svolta fino alla zona prossima al kite (capolinea).