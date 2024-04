A Trapani arriva la musica dello Sbam!, collettivo di dj del Jova Beach Party

La musica dello SBAM! Stage prende vita nella forma di un vero e proprio collettivo itinerante di Dj, pronto a fare ballare anche il pubblico trapanese. Un momento di musica libera, di condivisione assoluta, di gioia completa in djset. SBAM! From Jova Beach Party riprende quindi a suonare. Si tratta in particolare di un collettivo aperto di deejay nato durante il Jova Beach Party, il grande tour evento di Lorenzo Jovanotti che da anni porta nelle spiagge di tutta Italia. L’evento fa parte della più grande manifestazione del Green Valley Pop Fest che pian piano svelerà i nomi dei cantanti che si esibiranno quest’estate.