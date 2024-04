Trapani tra le 10 città che celebrano la Giornata Nazionale del ‘Made in Italy’

In occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida e l’assessore alla Cultura Rosalia d’Alì hanno incontrato presso l’atelier RossoCorallo della famiglia Fiorenza una delegazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. A cominciare da quest’anno il 15 aprile di ciascun anno si celebrerà la Giornata nazionale del made in Italy, dedicata alla promozione della creatività e dell’eccellenza italiana. Trapani è nella rosa delle 10 città selezionate per celebrare le eccellenze creative nazionali, grazie al lavoro e all’impegno della famiglia Fiorenza e del negozio-laboratorio RossoCorallo scelto tra le eccellenze del Made in Italy.

“Siamo convinti che le eccellenze artigianali e produttive del nostro territorio vadano supportate e valorizzate” dichiarano il Sindaco Tranchida e l’assessore d’Alì, “ringraziamo Platimiro e Rosadea Fiorenza per il grande impegno che mettono nel portare avanti e far conoscere nel mondo l’arte del corallo, una tradizione trapanese antica e di gran pregio che ha fatto scuola a tante altre realtà. Tutto questo grande patrimonio immateriale va custodito sapientemente, tramandato alle nuove generazioni e valorizzato con azioni precise. Per questo abbiamo accolto l’invito di partecipare all’incontro e di avviare una interlocuzione diretta con il Ministero al fine di portare a compimento una serie di progetti che interessino anche altre realtà artigianali e produttive del nostro territorio. Su sollecitazione del Ministero, a breve presenteremo due progetti già in cantiere che speriamo possano essere sostenute”.

La Giornata è stata istituita con L’art. 3 della Legge Quadro sul Made in Italy (L. n. 206/23) e sarà celebrata il 15 aprile di ogni anno, giorno dell’anniversario della nascita di Leonardo da Vinci, avvenuta il 15 aprile 1452. La data è stata scelta dal Governo italiano per onorare ogni anno il Made in Italy, e celebrerà il concetto che racchiude quei prodotti e servizi che rappresentano l’eccellenza italiana in termini di design, cura, qualità dei materiali e delle lavorazioni. Raccontare l’identità di un luogo attraverso piccole, ma incredibilmente importanti, storie di donne e uomini che hanno attraversato gli avvenimenti della propria terra, lasciandone un segno e facendola crescere. Sono state individuate 10 realtà italiane che con il loro lavoro creano ogni giorno capolavori di qualità, perfezione e maestria. Un viaggio emozionante da nord a sud del Belpaese, che va dal Friuli alla Sicilia, dai tessuti ai guanti, dai profumi agli ombrelli, da piccole aziende artigianali a grandi fabbriche industriali, per conoscere le persone che grazie alle loro idee e al loro lavoro contribuiscono a rendere unica l’Italia.