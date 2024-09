A Castellammare il Memorial “Fabrizio, un cuore per tutti” in ricordo del giovane morto a 22 anni

Musica e canto con i talenti della Vocal Academy e la Babel Tower band, ma anche cosplayers in costume e performance manga, creazioni artistiche con la sabbia, animazione per bambini e cabaret per il terzo memorial Fabrizio Aguanno. Un momento di gioia e condivisione per piccoli e grandi previsto il 27 settembre nel parco urbano Villa Olivia. A partire dalle ore 17,30 una giornata dedicata al ricordo di Fabrizio Aguanno, morto a 22 anni, il 27 settembre del 2021, a causa di un incidente con lo scooter.

L’associazione “Fabrizio, un cuore per tutti”, con il patrocinio del Comune, ha previsto più momenti ad ingresso libero per ricordarlo. «Un momento gioioso, come era sempre Fabrizio, per invitare ad avere attenzione all’altro e coltivare le proprie passioni e propensioni artistiche sostenendo i giovani -sottolinea la mamma Deanna-. Quello che posso ancora fare è portare in giro il suo cuore e le sue passioni ricordando -e facendo sapere- che persona speciale era Fabrizio!».

La serata, anche quest’anno, è organizzata e condotta dai musicisti Calandra & Calandra e prevede l’esibizione dei giovani talenti della Vocal Academy. Dalle 17.30 i cosplayers animeranno villa Olivia con i costumi dei fumetti e i supereroi Marvel e anime Manga giapponesi. Quindi intrattenimento per i più piccoli con la Frappè animazione e i costumi dei cartoni animati. Alle 19.30 un momento di aggregazione e convivialità con buon cibo e bevande esclusivamente analcoliche. Alle 21 l’inizio della kermesse che prevede l’esibizione della Babel tower Band, Dj cartoon Agostino Biondo e la musicista Francesca Fundarò. Quindi si esibiranno i cantanti della Vocal Academy. Nel corso della serata esibizioni di disegno artistico con la sabbia, con la sand art di Carla Comito e la sand art, il disegno artistico con la sabbia, di Carlo Comito e la comicità di Ivan Fiore e Mago Plip. Tutti i momenti sono ad ingresso libero.