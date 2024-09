Marsala: compie 100 anni l’ex segretario del Magistrale Carlo Sorrentino

Festa oggi a Marsala per i 100 anni di Carlo Sorrentino. Circondato dall’affetto dei suoi cari, a cominciare dalla figlia Paola, ha ricevuto gli auguri dell’Amministrazione Grillo rappresentata dall’assessore Francesco Marchese. Lo stesso, nel consegnare la targa istituzionale a nome della Città, si è complimentato con il signor Sorrentino per il bellissimo traguardo, sottolineando che nel corso del suo secolo di vita è stato testimone di tanti cambiamenti importanti avvenuti in Italia e nel mondo. Segretario per oltre 40 anni all’Istituto Magistrale, “essere precisi e ordinati” era il motto di Carlo Sorrentino, a scuola come nella vita. Tra i suoi hobby, il giardinaggio e la fotografia. Da sempre vicino alla chiesa, da giovane faceva parte della Confraternita di Sant’Anna.