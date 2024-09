In Coppa Divisione è già big match tra Marsala Futsal e Mazara 

Il Calcio a 5 torna a scaldare i motori e il Marsala Futsal 2012 scende in campo sabato 21 settembre alle ore 16 prendendosi il calore del proprio pubblico al Palazzetto dello Sport. L’occasione è la prima gara di Coppa della Divisione – a cui possono partecipare gli Under 23 – dove la banda guidata da Rafa Torrejon incontrerà nuovamente il Futsal Mazara 2020, ostico sodalizio che lo scorso anno nel girone H di serie B ha portato a casa tutto il bottino, vincendo Coppa Italia e Campionato.

Si prospetta quindi una gara interessante: le squadre daranno il tutto per tutto. Gli ultimi precedenti di Campionato risalgono alla stagione 2023/2024 con due pareggi sia all’andata che al ritorno (rispettivamente col risultato di 5-5 e 1-1). In Coppa Italia invece, l’ultimo match ha decretato la vittoria per 3 a 2 del Mazara che si è aggiudicato il passaggio al secondo turno a discapito del Marsala.

Questi i convocati da Mister Torrejon per la gara di domani al PalaSancarlo:

Marco Villa e Nicolas Cosenza (P), Gabriele Foderà (C), Alessandro Patti, Nikolas Sanalitro, Giorgio Emiliano, Pietro Bonafede, Andrea Romano, Vincenzo Marino, Andrea Alessi, Alessandro Bellissimo, Kevin Pellegrino.

Ad arbitrare la gara saranno Davide Salvatore Fonti della sez. di Caltanissetta (arbitro 1), Giuseppe Lamorgese della sez. di Palermo (arbitro 2) ed il crono Claudio Martinico di Marsala.

Per tutte le gare di campionato è prevista la vendita dell’abbonamento al costo di € 25,00, con tale importo si potrà accedere a tutte le gare casalinghe inerenti al Campionato di serie B Girone H (10 in totale).

Per aderire alla campagna abbonamenti il costo della singola gara sarà di € 3,00.

Il biglietto delle gare di Coppa Italia Serie B e Coppa Divisione avranno un costo di € 3,00 scontato a € 2,00 per coloro che hanno acquistato precedentemente l’abbonamento per il Campionato.