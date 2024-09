Sul Lungomare di Marsala incidente tra auto, finiscono sulla pista ciclabile

Un incidente si è verificato questo pomeriggio nella pista ciclabile che attraversa il Parco della Salinella, il lungomare vicino Sappusi. Una vettura mini, quelle per minorenni per intenderci, si è scontrata con una vecchia Fiat Panda ed entrambe sono finite sul cordolo della ciclabile, soprattutto la vettura guidata dai due giovanissimi che ha perso persino una ruota. Sul posto sono intervenuti subito i vigili urbani i sanitari del 118 per prestare le prime cure. Non è la prima volta che sulla pista ciclabile accadono incidenti o che macchine danneggino le ruote finendo sul cordolo. La carreggiata in più punti, peraltro, si è ristretta non poco.