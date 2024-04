La vela paralimpica protagonista a Marsala della prima regata nazionale Hansa 303

Sabato 13 e domenica 14 aprile, la vela paralimpica è stata protagonista della prima regata nazionale Hansa 303 organizzata dalla Lega Navale Italiana di Marsala. I quasi trenta equipaggi provenienti da Marche, Toscana, Sicilia, Veneto, Liguria e Malta, sono stati accolti calorosamente dal Presidente LNI Marsala Paolo Sata e dal direttivo nel clima di festa e armonia che caratterizza le regate di questa classe inclusiva. Ottima anche l’organizzazione a mare che ha permesso di eseguire in comodità le operazioni di imbarco e sbarco degli equipaggi. Il primo giorno ha regalato delle condizioni meteo marine perfette con vento fino a 13 nodi direzione nord, nord-est che ha permesso lo svolgimento di 4 prove, mentre il secondo giorno è stato caratterizzato da vento molto debole, ma il Comitato di regata è riuscito a far regatare la flotta anche per la quinta regata.

Di seguito la classifica Singoli: Carmelo Forastieri (LNI Palermo) oro, Massimiliano RICCIO (GSP Difesa) argento, Luca Iudice (YC Punta Ala) bronzo.

Classifica Doppi: Canova – Ingaglio (Nic Catania) oro, Di Biagio – Di Biagio (Liberi nel Vento) argento, Malavolta – Benzoni (Liberi nel Vento) bronzo.

Hanno partecipato alla premiazione autorità locali, il Presidente della VII Zona Fiv Francesco Zappulla, il Consigliere Nazionale LNI Giuseppe Tisci, il Consigliere Nazionale Fiv Ignazio Pipitone e il Presidente della Lega Navale Italiana di Palermo Nicola Vitello.