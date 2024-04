I giovani del Pd di Marsala in visita all’europarlamento

Una delegazione del Partito Democratico e dei Giovani Democratici della provincia di Trapani è stata ospitata dall’Eurodeputato Pietro Bartolo a Bruxelles insieme a tanti giovani e amministratori provenienti da tutta la Sicilia in una settimana di decisioni importanti per il futuro dell’Europa. Il 10 aprile scorso, infatti, a Bruxelles si è votato il nuovo Patto per la migrazione e l’asilo dell’Unione Europea.

“Una grande esperienza formativa per i Giovani Democratici – afferma il Segretario dei GD Marsala Riccardo Patti – che hanno avuto modo di rapportarsi con le altre realtà europee”.