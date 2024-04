A Pantelleria un corso per preservare e tramandare i muretti a secco

L’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria, nell’ambito delle azioni volte alla tutela dell’ambiente e alla conservazione del paesaggio naturale ed antropico, promuove un corso gratuito, teorico e pratico, per la costruzione dei muri in pietra a secco. L’iniziativa è realizzata con il supporto del Ministero della Cultura, in collaborazione con il Comune di Pantelleria, Ebat Trapani e ITLA Italia Aps.

Per partecipare al corso, che prevede un limite di massimo di 10 iscritti, occorre inviare la domanda debitamente sottoscritta entro e non oltre le 12:00 del 19/04/2024 al seguente indirizzo: protocollo@pec.parconazionalepantelleria.it. Avviso e domanda di partecipazione sono scaricabili al seguente link: https://www.parconazionalepantelleria.it/news-dettaglio.php?id=78190