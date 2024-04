Indagini al Comune di Marsala, il sindaco Grillo: “La dottoressa Falco spostata dai servizi sociali nel maggio 2022”

A commento dell’inchiesta che ha coinvolto il Comune di Marsala nell’ambito delle indagini sulla cooperativa sociale “Nido d’argento”, il sindaco Massimo Grillo ha inviato alla stampa una nota in cui si sofferma soltanto sulla vicenda della funzionaria Falco. Nella vicenda, com’è noto, risulta coinvolto anche l’ex dirigente Nicola Fiocca, attualmente in pensione dopo diversi anni di servizio all’interno dell’ente.

“La mia Amministrazione – scrive il primo cittadino – venuta a conoscenza delle indagini in corso su fatti che risalivano già ad anni precedenti la mia amministrazione, nel maggio 2022 aveva provveduto al trasferimento, in via prudenziale, della dottoressa Falco dall’ufficio dei servizi sociali in cui operava ad altro settore. Così come previsto dalla normativa vigente il dirigente al personale ha oggi provveduto alla sospensione della funzionaria dal servizio. In questi anni la mia Amministrazione è stata impegnata in prima linea per garantire il massimo della legalità e della trasparenza delle procedure anche avviando percorsi di rotazione di funzionari e dirigenti”.