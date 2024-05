A Trapani provvedimenti contro incendi e fuochi, ecco cosa non si può fare

Il Comune di Trapani ha approvato l’ordinanza di prevenzione incendi. I comuni della Provincia trapanese infatti, stanno correndo ai ripari dopo le riunioni in Prefettura in cui si è deciso di anticipare le azioni volte a tutelare i territori dalla cosiddetta ‘stagione gli incendi’, solitamente nel periodo più caldo, visti anche i bollettini di allerta e preallerta già lanciati dalla Protezione Civile per le ondate di calore e rischio fuochi.

In tutto il territorio del capoluogo di provincia quindi, dal 15 maggio al 31 ottobre, è fatto divieto di: accendere fuochi di ogni genere, fare brillare mine o esplosivi vari, usare apparecchi a fiamma, usare fornelli vari, ripulire i viali col fuoco, gettare sigarette o fiammiferi per terra, esercitare attività pirotecnica, sostare sull’erba con motori a caldo, mantenere vegetazione infestante e rifiuti che possano alimentare le fiamme.

Tutto ciò dalle ore 6 alle 9 è consentita la combustione di piccoli sfalci in quantità giornaliere di 3 metri steri (unità di misura) per ettaro. I proprietari o affittuari devono mantenere puliti i terreni delle proprie abitazioni. Chi non rispetta tali provvedimenti subirà conseguenze anche penali.