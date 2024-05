“Segnali di Vita”, il film di Leandro Picarella in proiezione al Cinema Grillo di Mazara

Dopo essere stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2023, arriva dal 29 aprile al cinema “Segnali di Vita“, il film di Leandro Picarella prodotto da Qoomoon con Rai Cinema, con la coproduzione di Soap Factory e con il sostegno di Film Commission Vallée d’Aoste. In Sicilia il film arriva dal 12 maggio nelle principali città. Segnali di Vita è distribuito da Qoomoon e SudTitles. In Sicilia alcune tappe tra cui a Mazara del Vallo il 15 maggio presso il Cinema Multisala Grillo, alle ore 20.30, alla presenza del regista Leandro Picarella.

A Lignan, villaggio di poche anime nella Valle di Saint-Barthelemy in Valle D’Aosta, un Osservatorio Astronomico scruta i cieli ogni notte. Come un campanile o un faro, il grande telescopio scandisce il tempo della piccola comunità montana. In autunno, l’astrofisico Paolo Calcidese, si trasferisce nella struttura come unico custode e abitante per portare avanti le proprie ricerche scientifiche e sperimentare nuove tecnologie. A causa di un incidente tecnico, però, sarà costretto a mettere da parte gli astri e la solitudine per dedicarsi ad altre forme di vita finora non considerate: gli esseri umani.

Leandro Picarella, regista e sceneggiatore siciliano, tra il 2010 e il 2012 realizza i primi cortometraggi. Il suo primo lungometraggio Triokala (CSC Production, 2015) ottiene numerosi riconoscimenti in Italia e all’estero. Successivamente scrive e dirige Epicentro (Playmaker 2018) presentato in anteprima alla 75° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia – Settimana della critica, e Divinazioni (Qoomoon con Rai Cinema) presentato in anteprima mondiale a IDFA nel 2020 e uscito nelle sale cinematografiche italiane nel 2021. Segnali di vita (Qoomoon con Rai Cinema) è il suo terzo lungo mentraggio.