In tanti rinunciano al posto fisso alla Regione Sicilia. I motivi spiegati da una ragazza marsalese

Al posto fisso questa volta ha detto sì meno della metà di quanti erano stati chiamati dalla Regione Siciliana.

E a nulla è valso che anche chi ha rifiutato aveva partecipato tre anni fa a un concorso risultando vincitore: forse quella scrivania negli assessorati proprio non ha più fascino, meglio una qualunque negli uffici statali o in aziende private. Eppure con tanto di comunicato stampa la regione aveva annunciato le assunzioni “dimenticando” di dire che solo la metà ha rinunciato.

Il dato è passato quasi inosservato, ma fotografa un fenomeno che alla Regione si registra ormai da qualche anno: la rinuncia a entrare con contratto a tempo indeterminato. malgrado i contratti regionali di qualsiasi categoria sono più appetibili in tema di emolumenti dei pari grado statali o di qualsiasi altro ente pubblico. Lunedì, alla presenza del presidente Renato Schifani, erano stati chiamati 216 vincitori del concorso per il cosiddetto ricambio generazionale, bandito nel 2021 e svolto nel 2022. Si tratta di aspiranti funzionari della categoria massima del settore (la D) che erano rimasti fuori tre anni fa (idonei ma non assunti) ma che adesso sono stati chiamati per andare a ricoprire i posti liberatisi grazie all’accordo che ha sbloccato il turn over. E però su 216 arruolabili, hanno accettato in 106. Quindi in 110, più della metà, si sono tirati indietro.

“Sono trascorsi oltre tre anni – ci ha detto Lucia M. marsalese che aveva partecipato al concorso risultando vincitrice ma non assunta -, la Regione pensava che stessi ad aspettare e non cercassi altre soluzioni lavorative? Nessuna certezza in questi anni di un eventuale scorrimento di graduatoria, nessuna seria interlocuzione, tante promesse soprattutto alla vigila delle competizioni elettorali. Io sono stata fortunata e ho vinto un concorso relativamente vicino casa, ma so che in tanti stanno rinunciando perché vivere a Palermo se hai trovato posto magari in un altra provincia siciliana forse non è più interessante”.

Secondo fonti sindacali in tutti gli ultimi concorsi si era registrato un alto tasso di rinunce ma non aveva mai superato il 30%.