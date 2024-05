Marsala ospita le Final Four Under 17 regionali di Pallamano

È cominciato il countdown per la Final Four regionale Under 17 maschile di pallamano che, anche quest’anno, dopo l’ottima riuscita della passata edizione, sarà organizzata dalla Pallamano Marsala con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. L’evento sportivo, in programma sabato 4 e domenica 5 maggio, è stato presentato ieri pomeriggio al Palazzetto. Presenti il vice presidente della Pallamano Marsala e componente dello staff tecnico, Vito Di Giovanni, il presidente regionale della FIGH Sandro Pagaria, l’assessore allo Sport Ignazio Billardello, il delegato provinciale FIGH Vito Miceli, il delegato regionale FIGH Aldo Fina, la delegata del Coni per la provincia di Trapani Elena Avellone e tutti i ragazzi della formazione Under 17 che scenderanno in campo per l’importante impegno sportivo stagionale.

“Siamo felici, emozionati e, al contempo, orgogliosi di organizzare anche quest’anno questa importante manifestazione a Marsala – dichiara il vice presidente Di Giovanni – Ringraziamo la Federazione per la fiducia ancora una volta accordata, l’Amministrazione comunale per avere patrocinato l’evento e, soprattutto, questo splendido gruppo di ragazzi che ha raggiunto questo importante traguardo“:

Sabato prossimo, dalle 16.30 in poi, si svolgeranno le semifinali, che vedranno l’Albatro in campo contro i padroni di casa della Pallamano Marsala e l’altra formazione di Siracusa, l’Aretusa, opposta a Il Giovinetto Petrosino. Domenica pomeriggio, alle 16.30, la finale per il 3° e 4° posto e, alle 18.30, la finalissima che decreterà la squadra maschile campione regionale 2024. Si chiuderà con le premiazioni.