Il Teatro Sollima ospita Lilith e ‘Il mio nome è Pino’, omaggio a Daniele e Mango

In questi giorni alcuni eventi si svolgeranno a Marsala. Stasera, alle ore 21, con una produzione Nomea, in scena al Teatro “Sollima” Lilith, spettacolo scritto da Fabio D’Anna per la regia di Tommaso Rallo. Giovedì 11 aprile è la volta di “Il mio nome è Pino”, sempre al “Sollima” alle ore 21, un doppio tributo alle figure artistiche di Pino Daniele e Pino Mango, da parte dei musicisti Maurizio D’Aguanno, Peppe La Commare, Francesca Parrinello e Graziano Tumbarello.

Organizzazione a cura dell’Associazione Ciuri con Batticuore…Batti. Media partner Loft Cultura, itacanotizie.it e il quotidiano Marsala C’è. Posto unico 12 euro su Tickettando o presso l’Agenzia “Viaggi dello Stagnone” di via dei Mille. Venerdì 12 aprile presso la sede di Otium in via XI Maggio, 106, verrà presentato il nuovo romanzo di Fabrizio Hopps, “I nuovi Gattopardi – Affari siciliani” (Angelo Mazzotta editore), inizio ore 18; converseranno con l’autore Patrizia Sileoni e Barbara Lottero.