Scegliere presto, scegliere bene

A nove mesi dalle dimissioni di Michele Milazzo, la Giunta Grillo ha dunque perso un altro pezzo. E non si tratta di una defezione di poco conto, in quanto Valentina Piraino ricopriva da poco più di 13 mesi la carica di vicesindaca, con deleghe assessoriali importanti, tra cui quella ai servizi sociali, che in una città come Marsala ha un peso non secondario. Proprio in ambito sociale, peraltro, Valentina Piraino si era fatto apprezzare, mostrando capacità di ascolto nei confronti delle varie realtà associative cittadine.

Di fatto, adesso, l’amministrazione lilybetana si trova con tre assessori in meno rispetto al plenum. Praticamente, è una Giunta a metà, in cui – accanto al sindaco – restano in carica quattro assessori: Salvatore Agate, Ignazio Bilardello, Ivan Gerardi e Giacomo Tumbarello (tutti uomini). Se già prima appariva surreale che l’amministrazione continuasse ad operare con due assessori in meno rispetto al plenum in una città complicata come Marsala, è chiaro che adesso al sindaco Grillo resta solo una strada: nominare immediatamente gli assessori mancanti.

Non è più il tempo della concertazione ad oltranza con i partiti, perchè evidentemente questa strada non ha pagato e la città non può permettersi di aspettare ancora. Non è più tempo di veti incrociati, né di strategie: occorre individuare personalità competenti e dinamiche, che godano di apprezzamento e stima nella comunità e che abbiano già un’idea di come muoversi nel settore che verrà loro assegnato, sia nell’ordinaria amministrazione sia nel porre le basi per una programmazione di medio-lungo periodo. Se poi si scegliessero tre donne sarebbe anche meglio, visto che finora le presenze femminili nella Giunta Grillo sono state ridotte al minimo (per i primi quindici mesi Antonella Coppola, dal 10 febbraio 2022 a ieri Valentina Piraino). Ad ogni modo, è indispensabile che si scelga presto e bene. Marsala ha tanti problemi e dietro l’angolo ci sono scadenze e appuntamenti importanti: ogni giorno che passa è un giorno perduto.