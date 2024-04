Marsala: Palazzo VII Aprile si illumina di blu per la Giornata dell’Autismo

L’Amministrazione comunale di Marsala ha concesso il patrocinio all’iniziativa promossa dall’Associazione “Spazio Donna”, apprezzando le iniziative della Fondazione italiana per l’Autismo relative alla campagna di sensibilizzazione in occasione della Giornata Internazionale di questo disturbo cerebrale. Fra le altre cose la Giunta Grillo ha disposto l’illuminazione di blu del Palazzo XII Aprile e dell’Atrio comunale oltre alla apposizione del logo del Comune sui volantini distribuiti da Spazio Donna.

“Riteniamo che occorre, in linea generale, migliorare la conoscenza di questo status che affligge alcune persone – precisa il sindaco Massimo Grillo -. Gli sforzi devono essere mirati non solo ad avere migliori cure ma soprattutto a favorire una migliore integrazione nella società di questi nostri fratelli che sono dotati di una grande sensibilità oltre che di una straordinaria intelligenza. La mia amministrazione a breve affiderà Villa Damiani per un progetto sul “dopo di noi”.