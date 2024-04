Al Comune di Trapani “Autism Friendly”, incontro per le famiglie che vivono l’autismo

Nella giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, il Comune di Trapani, accogliendo la richiesta pervenuta da Live Charity per sensibilizzare maggiormente gli esercenti della Città, in collaborazione con il Comitato Paraolimpico Sicilia e Confartigianato Imprese Trapani, ha sostenuto e patrocinato l’evento “Autism Friendly”. Tanti sono stati i soggetti coinvolti: la Fondazione Auxilium; l’Asp di Trapani; le Associazioni presenti (SOS Autismo, Solidalmente, Insieme ABA, Elimi Rugby, e Granata Basket, Anfass), ma, soprattutto, le famiglie con i loro ragazzi e alcune associazioni di categoria come l’Associazione Ristoratori di Trapani.

I genitori hanno raccontato le difficoltà che vivono quotidianamente con i loro figli quando si trovano al di fuori del contesto familiare. Il loro messaggio, oltre a sensibilizzare la comunità a dare un concreto supporto, è stato anche quello di voler collaborare con le istituzioni, le associazioni e gli esercenti.

A tutti loro è stato donato un braccialetto ed un adesivo, necessari alle stesse famiglie, così da riconoscere le persone all’interno delle attività commerciali che potrebbero prestare un servizio adeguato in caso di difficoltà. Oltre questi due simboli, è stato consegnato un attestato con delle semplici regole che possono aiutare a distinguere chiunque fosse affetto da Autismo.

«Per capire bisogna conoscere – ha spiegato l’Assessore ai Servizi sociali Giuseppe Virzì -. Piccole precauzioni possono aiutare tante famiglie della nostra comunità a vivere maggiormente fuori dalle proprie mura domestiche. Questo è l’augurio che ci facciamo e che auspichiamo di raggiungere insieme: quello di oggi è stato sicuramente l’inizio di un percorso. Un sentito ringraziamento va a Live per l’impegno e la sensibilità per questo argomento».