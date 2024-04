Scossa di terremoto in mare, epicentro tra Pantelleria e le Pelagie

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 ML è stata registrata stamattina, intorno alle 4.45, nel Canale di Sicilia. L’epicentro dell’evento sismico è stato localizzato tra Pantelleria e le isole Pelagie. A rilevarlo è stata la Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma. Altre scosse, di minore intensità, sono state registrate in data odierna in Sicilia orientale, precisamente in provincia di Catania, a Milo (1.9 ML), e nel messinese, a Moio Alcantara (1.9 ML).