Difesa personale anti-aggressioni, sfilata di atleti al Centro Studi di Marsala

Domenica 17 marzo, presso l’ASD Centro Studi Arti Marziali Marsala si è svolto un importante stage di Ju jitsu e difesa personale. Lo stage che è propedeutico per i passaggi di cintura, è stato presieduto dal Maestro Ignazio Parrinello, 8° Dan di Ju jitsu,in collaborazione con CSAIN Trapani. I numerosi allievi, di tutte le età e alcune donne, hanno dimostrato al pubblico presente le diverse attività che si svolgono normalmente in palestra e quindi le tecniche di Ju jitsu, le modalità di difesa in caso di prese ai polsi, gli strangolamenti ed inoltre le diverse tipologie di cadute a terra in caso di aggressione. Al termine dell’evento, gli allievi hanno ricevuto l’attestato di partecipazione. Durante lo stage è stato celebrato altresì il 38esimo anno di attività del Centro Studi Arti Marziali Marsala che è stato fondato il 1° marzo 1986.