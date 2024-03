Bonus a edicole, in Sicilia 292 contributi fino a 5mila euro

L’Irfis-FinSicilia ha completato in pochi giorni l’erogazione del cosiddetto “Bonus edicole Sicilia”, ovvero i contributi regionali a fondo perduto in favore di edicole e agenzie di distribuzione e servizi di stampa. A renderlo noto l’assessorato regionale dell’Economia che, a fine 2023, aveva curato lo stanziamento da cinque milioni di euro a sostegno di un settore duramente colpito da cali di vendite, rialzo dei costi e crisi dell’editoria.

In totale, dopo la stesura delle graduatorie a inizio marzo, sono stati erogati 292 contributi, fino a cinquemila euro ciascuno, a edicolanti di tutte le nove province siciliane, oltre a bonus per un valore complessivo di 500 mila euro in favore di sei aziende di distribuzione. «La Regione Siciliana – afferma l’assessore Marco Falcone – in questi mesi è corsa in aiuto di tutto il mondo dell’editoria, non solo con i contributi a siti, giornali, radio e tv, ma anche dando sostegno alle edicole e ai soggetti che curano la distribuzione dei materiali editoriali. Un plauso all’Irfis che, con rapidità ed efficienza, ha curato le selezioni e recapitato il “Bonus edicole” a tutti coloro che potevano beneficiarne, facendo sì che il Governo regionale mantenesse l’impegno assunto. Siamo già a lavoro per rimettere in circolo anche le economie del bando. Nei momenti più difficili, le istituzioni hanno il dovere di stare accanto al tessuto socio-economico dell’Isola».