Pier Silvio Berlusconi “La politica? Non ci si può improvvisare”

ROMA (ITALPRESS) – “La politica è una cosa seria, non ci si può improvvisare. Certo, da cittadino e da imprenditore penso che il ruolo di Forza Italia nel portare avanti il pensiero di mio padre, liberale e moderato, sia fondamentale come parte di questo governo e per il futuro del nostro paese. Ma io faccio l’editore e ora ho un progetto europeo da portare avanti”. Lo dice Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente e amministratore delegato del gruppo Mediaset, in un’intervista al Corriere della Sera, rispondendo a una domanda sulle voci riguardo a una sua possibile discesa in campo in politica.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).